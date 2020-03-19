"В Хакасии отмечены случаи массовых отказов от поездок со стороны туристов, планировавших поездки в республику. Ожидается, что количество отказов будет нарастать, и владельцы гостиниц и баз отдыха прогнозируют убытки", — говорится в сообщении.

Как отмечает правительство региона, государство рассматривает вопрос об оказании "помощи индустрии туризма".

"Для участия в этой программе туроператорам и собственникам туристических объектов следует срочно обратиться в отдел туризма при министерстве экономического развития", — сообщается на сайте.

В правительстве Хакасии "Интерфаксу" пояснили, что спад турпотока в Хакасию связан с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Хакасии был официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом у жителя Абакана, вернувшегося из отпуска, проведенного в Германии. Мужчина находится в больнице в стабильном состоянии. Те, кто контактировал с заболевшим, также находятся под наблюдением медиков.