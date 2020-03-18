"С 29 марта "Аэрофлот" продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва — Нью-Йорк — Москва", — сказано в сообщении.

Кроме того, до 30 апреля приостанавливаются полеты в Дубай и Лиссабон.

Помимо этого, "Аэрофлот" до 30 апреля сократит частоту выполнения рейсов в Баку (Азербайджан) и Бишкек (Киргизия), до 16 апреля — в Париж (Франция).

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ. Исключение сделано для регулярных рейсов Москва — Лондон, Москва — Нью-Йорк, Москва — Абу-Даби, выполняемых через терминал F аэропорта Шереметьево, а также для чартерных рейсов при условии перевозки в РФ российских граждан, а в указанные страны — их граждан.

Регулярные рейсы между РФ и США в настоящее время выполняет только "Аэрофлот", который летает из "Шереметьево" по четырем направления: в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон.

Лондон — единственный город Великобритании, куда летают российские авиакомпании. Но через "Шереметьево" рейсы туда выполняют только "Аэрофлот" и British Airways. Из Домодедово в Лондон летают S7 и "Уральские авиалинии", во Внуково обслуживаются рейсы Wizz Air UK.

ОАЭ является популярным курортным направлением у россиян. Ряд авиакомпаний, в том числе иностранных, летают в Дубай, Абу-Даби и Шарджу.