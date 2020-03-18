"В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. В том числе сохраняется курсирование 9 поездов в российско-белорусском сообщении", — сообщила компания.

Международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом, будут следовать согласно действующему графику до 00:00 часов 23 марта, в ряд других городов РФ есть отмены, сообщили ранее в среду в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Железнодорожное пассажирское сообщение с Белоруссией после закрытия границ сохраняется, но въехать в Россию смогут только граждане РФ, сообщали во вторник РЖД.

Ранее Белорусские железные дороги сообщили, что международные пассажирские поезда в сообщении с Россией будут осуществлять перевозки пассажиров в полном объёме до 19 марта.