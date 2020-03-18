"Сегодня проинспектировал готовность аэропорта и процесс проверки на симптомы заболевания пассажиров международных рейсов. Например, прибывших из ОАЭ обследовали с помощью переносных тепловизоров на борту и стационарных в зоне прилёта, всего таких аппаратов 9", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в здравпункте аэропорта есть пульсоксиметр, дефибрилляторы и аппараты ИВЛ.

Губернатор сообщил, что при подозрениях на ОРВИ пассажиров и сотрудников отправляют в медучреждения.

"Поручил усилить контроль, а также с завтрашнего дня проверять пассажиров внутрироссийских рейсов, в том числе на ж/д вокзалах области", — заявил глава региона.

В своем сообщении он призвал не посещать общественные места и массовые мероприятия.

"При симптомах ОРВИ обращайтесь в медучреждения. Также напомню, что задать вопросы специалистам можно по "горячей линии". Сообщайте мне, если не сможете дозвониться, проконтролирую лично", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, министерство культуры региона в среду приостановило деятельность учреждений культуры.

"С 18 марта временно ограничен допуск посетителей в библиотеки, музеи, театрально-концертные организации, зоопарк. Руководителям библиотек, подведомственных министерству культуры, поручено обеспечить доступ к информационным ресурсам через Интернет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также временно приостановлена работа кружков и секций учреждений дополнительного образования.

Как сообщалось, в Самарской области число зараженных коронавирусом возросло до пяти человек. Один из них — житель Самары, вернувшийся из Португалии. Еще четверо человек госпитализированы в Тольятти. Один из них посещал Испанию, остальные были с ним в контакте. Среди зараженных тольяттинцев — сотрудник АвтоВАЗа. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное.

Кроме того, 400 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса в Самарской области.