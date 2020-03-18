Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции предполагалось ввести с 1 апреля 2020 года. Ранее турецкие СМИ сообщили, что перенести введение налога предложил министр туризма страны.

По словам Эрдогана, общий объем экономической помощи составит 100 млрд турецких лир. Для гостиниц, будут снижены платежи по НДС и арендные платежи. НДС на внутренних авиарейсах также будет снижен с 18 до 1%. Поддержка будет предоставлена также инвесторам в виде отсрочек платежей по кредитам и снижения ставок.

Турция в 2019 году приняла 45 млн иностранных туристов, в том числе 7 млн российских.