"Мы получили разрешение от властей Черногории на выполнение чартерного рейса, который доставит наших пассажиров обратно на родину. Самолет за ними вылетит из Москвы уже в течение часа. Обратный рейс с пассажирами прибудет в московский аэропорт "Шереметьево" после трех часов утра", — сказала она.

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом. Во вторник "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" заявляли, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель Росавиации сообщила "Интерфаксу", что пока получено разрешение только на один рейс "Аэрофлота" в среду. "Работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза на Родину всех граждан РФ", — добавила она.