"Booking.com рассылает сообщения своим клиентам, планировавшим отдых в Испании, с просьбой отменять бронирование отелей в связи с их массовым закрытием в стране из-за пандемии коронавируса", — пишет издание.

Как отмечает портал, сначала туриста предупреждают о том, что он "не сможет остановиться в забронированном жилье из-за ограничения на поездки в страну", а затем предлагают отменить бронь.

Как полагают эксперты туротрасли, меры властей негативно скажутся на туриндустрии страны.

Газета El Pais сообщает, что крупные гостиничные сети в Испании, такие как Meliá и Iberostar закрывают большинство из своих отелей, расположенных в разных регионах страны. Некоторые из них будут переоборудованы под больницы для пациентов с коронавирусом. Сеть RIU на Балеарских островах также намерена закрыть практически все гостиницы.

"Не исключено и сокращение штата сотрудников. Как отмечают гостиничные сети, некоторых сотрудников они отправят в отпуск, чтобы возобновить работу позднее, другие после возобновления деятельности могут попасть под сокращение", — пишет издание.

С 17 марта Испания закрыла на 15 дней въезд всем иностранным гражданам на территорию страны. Закрыты бары, рестораны, школы и университеты. Люди могут покидать свои дома только, чтобы сходить за продуктами или купить лекарства.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Испании выросло на 2,53 тыс. человек. Всего, по данным Минздрава страны, зарегистрировано 13,72 тыс. случаев заражения.