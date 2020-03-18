"Сдать "невозвратный" билет можно до 10 апреля включительно", — говорится в сообщении.

Ранее пассажирам была предоставлена возможность вернуть стоимость "невозвратных" билетов в случае отказа от поездки с 14 марта по 10 апреля в кассах ФПК.

Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из страны, где COVID-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений, отмечает компания. Для этого ему нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат билета в этом случае составит 210 рублей, напоминает компания.

Как сообщалось, ФПК открыла продажу невозвратных ж/д билетов в поезда дальнего следования год назад. Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов. На поездки в плацкартных и общих вагонах (так называемый регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.