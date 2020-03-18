Эта чрезвычайная мера вводится с четверга. Срок ее действия может составить до 90 дней.

"Этот декрет позволит усилить безопасность нашим больницам, всем объектам системы здравоохранения, обеспечить более эффективную логистическую цепочку перемещения пациентов, медицинских материалов, а также поддержание карантина, проведение эвакуаций в случае необходимости и предоставление гарантий нормального обеспечения населения товарами и услугами", — заявил Пиньера.

"Этот декрет позволяет применять ряд мер, в том числе ограничение передвижения людей и транспорта, собраний в общественных местах во избежание образования толп, введение карантина и комендантского часа", — добавил президент Чили.

По его словам, все меры будут реализовываться при поддержке вооруженных сил страны и службы гражданской обороны.

Между тем, в министерстве здравоохранения Чили сообщили, что на данный момент в стране выявлено 238 случаев заражения, трое пациентов находятся в критическом состоянии.