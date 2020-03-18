"Буквально полчаса назад наше посольство в Черногории получило официальную дипломатическую ноту от правительства Черногории, которое наконец-то спустя уже несколько даже дней после того, как перед ними был поставлен вопрос, дало разрешение на прилёт нашего самолета", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Захарова добавила, что три борта "стоят абсолютно готовые, включая экипаж".

Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.