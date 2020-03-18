Видеообращение волшебника распространила в среду пресс-служба правительства Вологодской области.

"Весь мир сегодня защищается от хвори, и я, конечно, не остаюсь в стороне. Давайте вместе не дадим распространиться вирусам. Что нужно для этого? Мыть руки с мылом и дезинфицировать их, стараться не трогать лицо руками, использовать медицинские маски", — сказал Дед Мороз.

Волшебник также напомнил, что лучше воздержаться от поездок в другие регионы и страны, а также от посещения общественных мест.

"Лучше побудьте дома с семьей. Читайте книги, смотрите добрые фильмы и мультфильмы, занимайтесь физкультурой и чаще проветривайте комнаты. А если вы плохо себя чувствуете, у вас повышенная температура, появились насморк и боль в горле, то оставайтесь дома. Как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью и, конечно, поправляйтесь", — посоветовал зимний кудесник.