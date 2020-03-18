"Это война. Враг невидим, но некоторые линии фронта понятны. Музеи продолжают работать и выполнять свою миссию — собирать, хранить, реставрировать, изучать и делать доступным для сегодняшних и будущих поколений мировое культурное и художественное наследие. В условиях мировой пандемии и паники последняя функция — доступность — временно переходит online, что вполне соответствует духу времени", — написал Пиотровский в обращении к сотрудникам музеев, которое приводит пресс-служба союза.

Он подчеркнул, что "изоляцию можно и нужно использовать для новой интеллигентной интеллектуальной работы. Нам предстоит превратить проблемы в возможности. Жесткая необходимость требует серьезно использовать все новейшие средства связи — от электронных совещаний до экскурсий online. У нас есть и возможность попридержать бег времени, и составить полные "дефектные ведомости" нашей инженерной, хранительской и научной работы. Мы можем задуматься о прошедших десятилетиях и написать их аналитическую историю".

Пиотровский отметил, что проведение выставок и экскурсий online расширяют аудиторию музеев. "У нас есть возможность намного шире, чем обычно, распространять глубокое проникновение в сложный мир мировой культуры", — считает президент Союза музеев России.

"Последние события показали, как правы мы были, постоянно объясняя, что доход и прибыль музеев не должны быть основой их оценки и главное — финансирования. Исчезновение туристов напоминает, что подлинная доступность культуры не в том, чтобы распахнуть все двери", — добавил Пиотровский.

Во вторник Минкультуры РФ объявило о временном закрытии в связи с угрозой распространения коронавируса всех подведомственных учреждений — театров, музеев, филармоний, цирков, кинотеатров и т.д. Позже глава Минкультуры РФ Ольга Любимова поручила всем подведомственным учреждениям разработать онлайн-программы для посетителей на время закрытия на карантин.