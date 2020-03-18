В среду в одном из нижегородских пабликов появилась информация, что группа из 15 туристов, среди которых двое москвичей, семь нижегородцев и шестеро жителей Сургута, поехала в Грузию на горнолыжный курорт в город Местия.

"Откатали всего один день и ...пришла неожиданная новость о том, что границу между двумя странами закрывают. У ребят были обратные авиабилеты до Москвы с пересадкой в Минске, но наш МИД объявил о закрытии границы с Белоруссией с 18 марта", — говорится в сообщении. с 00:00.

У туристов также нет возможности выехать из страны на машине.

"Сегодня в Местии закрываются все магазины, горнолыжный курорт закрыт, в гостинице еды хватит ещё на несколько дней, денег у ребят тоже в притык. Помогают местные жители — то скидкой в кафе, то телефоном, чтобы позвонить", — написано в сообщении.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что глава региона поручил установить личные данные и контактные сведения нижегородских туристов, которые не могут выехать из Грузии.

Кроме того, в адрес представителя МИД России в Нижнем Новгороде направлен срочный запрос с просьбой оказать содействие в возвращении жителей Нижегородской области на территорию РФ.

"Поскольку в Республике Грузия нет посольства Российской Федерации, то по данному вопросу представительство МИД в Нижнем Новгороде взаимодействует с консульской службой секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. В настоящее время вопросом возвращения группы нижегородских туристов занимаются российские дипломаты. Ситуация находится на контроле правительства Нижегородской области", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Грузии приняли решение о закрытии границ для въезда иностранцев с 18 марта сроком на две недели.