"Посольство России в Египте просит всех российских туристов, находящихся на территории АРЕ, по возможности самостоятельно покинуть страну и вернуться на Родину до 12:00 (каирское время) 19 марта. В настоящее время формируются списки оказавшихся в сложной ситуации российских туристов. Рассматривается возможность эвакуации", — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в посольстве, тем гражданам, которым не удается выехать из Египта до закрытия авиасообщения, необходимо представить на адрес саiro2007@mail.ru название гостиницы и номер комнаты, копию загранпаспорта, контактные данные, а также дату предполагаемого вылета и информацию о туроператоре (если он есть).

Дипломаты напомнили, что для срочных обращений работают экстренные телефоны консульского отдела посольства и Генеральных консульств в Хургаде и Александрии.

Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил, что все египетские аэропорты прекращают работу с 12:00 19 по 31 марта из-за распространения коронавируса. По его словам, находящимся в стране на отдыхе туристам позволят завершить путешествие согласно графику.

По данным Роспотребнадзора на 18 марта, в Египте зарегистрировано 196 случаев заболевания коронавирусом.