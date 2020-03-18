Согласно сообщению ведомства, с 17 марта сбор за аэронавигацию рейсов на внутренних маршрутах для перевозчиков уменьшился в два раза. Скидка будет действовать полгода — до октября 2020 г.

При этом на маршрутах внутри Дальневосточного федерального округа устанавливается понижающий коэффициент в размере 0,01 ставки сбора. Он будет действовать также с 17 марта, но до какого срока — не уточняется.

"Принятые меры позволят снизить себестоимость перевозки. Предварительные оценки экономии финансовых средств российских пользователей воздушного пространства составляют 4,7 млрд рублей", — сообщает Росавиация.

Услуги аэронавигационного сопровождения рейсов выполняет ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ". С учетом дополнительной финансовой нагрузки в связи со скидками для авиакомпаний Росавиация поручила предприятию "предусмотреть оптимизацию текущих расходов на 2020 год без сокращения расходов инвестиционного характера и затрат социального характера".

Во вторник первый замминистра транспорта — глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ведомства готовят комплексный план поддержки отрасли на фоне эпидемии коронавируса. Среди предлагаемых мер — снижение или частичная отмена аэронавигационных сборов, мораторий на рост аэропортовых тарифов, выделение "средств финансовой поддержки либо на реализацию региональных программ, либо просто организациям гражданской авиации".