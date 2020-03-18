"Проведение собеседований для получения визы США отменяется на ближайшее время. Мы возобновим оказание визовых услуг, как только это будет возможно, но в настоящее время мы не может назвать конкретную дату", — сказали в Генконсульстве.

С 18 марта посольство США в Москве, Генеральное консульство США в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине будут открыты только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями. Кроме того, Госдепартамент США временно приостановил работу Генконсульства США во Владивостоке.