"Временно приостановить проведение в Санкт-Петербурге досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно", — говорится в документе, опубликованном в среду на сайте Смольного.

Кроме того, из текста распоряжения следует, что до 30 апреля в городе запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных публичных и иных массовых мероприятий. С 19 марта под запретом мероприятия в музеях, выставочных залах, театрах, кинотеатрах и др. организациях, связанные с их посещением.

В пресс-службе комитета по культуре также сообщили о приостановке допуска посетителей в городские учреждения культуры.

"Запрет на посещение действует с 19 марта до 30 апреля 2020 года. Речь идет о театрах, музеях, выставочных залах, концертных организациях, городских кинотеатрах, Ленинградском зоопарке", — говорится в сообщении.

Также приостанавливается работа по проведению досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно.

"Просим всех, кто приобрёл билеты в городские учреждения уточнять информацию о порядке возврата билетов в кассах и на официальных сайтах учреждений", — отмечают в комитете.

Культурная столица подготовила целую серию онлайн проектов и акций в этот период. Театры города запускают трансляции спектаклей в сети Интернет. Для тех, кто не успел посетить выставку в Манеже "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" готовится видеоэкскурсия, а также онлайн форматы выставочных экспозиций. Продолжают свою работу удаленный доступ и электронные подписки городских библиотек.