"Реставрационные работы на одном из символов Москвы — здании Северного речного вокзала — находятся в завершающей стадии. Реставрация затрагивает не только само здание вокзала, но и парк, открытый в 1937 году, являющийся памятником регионального значения, памятником садово-паркового искусства", — сказал Емельянов.

По его словам, работы по реставрации и благоустройству парка осложнились подготовкой большого объема инженерных коммуникаций.

"Здание Северного речного вокзала находилось в аварийном, фактически руинированном состоянии. И буквально на наших глазах в 2018 — начале 2019 годов были завершены противоаварийные работы. В 2019 году завершены большинство работ, связанные с внешним обликом здания. И сейчас завершаются в интерьерах этого объекта. Планируется, что в 2020 году реставрационные работы будут полностью завершены", — сообщил Алексей Емельянов.

Здание Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища было построено в 1932-1937 годах одновременно с каналом имени Москвы, еще до заполнения Химкинского водохранилища.

По сообщению пресс-службы мэра и правительства Москвы, к настоящему времени в Северном речном вокзале восстановлены конструкции и перегородки, восстановлено гранитное покрытие галерей по архивным фотоматериалам; отреставрированы и воссозданы осветительные приборы; восстановлены обшивка и отремонтированы металлоконструкции шпиля; отреставрированы 24 полихромных керамических медальона; облицованы гранитные лестницы; также проведены множество других работ.

В настоящее время завершаются отделочные работы в интерьерах вокзала. Будут отремонтированы башенные часы, панно с изображениями девяти шлюзов Канала имени Москвы, панно и витражи с государственными гербами советских республик.

После окончания реставрации Северный речной вокзал станет общественным пространством с транспортной функцией. Здание будет круглый год доступно для посетителей. Там расположатся ресторан, кафе и магазины с сувенирами. С Северного речного вокзала планируется организовать регулярные речные пассажирские перевозки, связывающие Москву с Подмосковьем и другими регионами страны, а также развивать туристические маршруты.