"Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Дубай и обратно с датами вылета в период с 20 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме. Срок поступления на счет зависит от условия банка-эмитента карты и составляет в среднем 14 дней", — сообщила представитель компании журналистам.

Для возвращения пассажиров из Дубая "Победа" планирует выполнить четыре вывозных рейса. Тем пассажирам, которым не подойдут предложенные даты вылета в Москву, будет оформлен возврат денег в полном объеме.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Исключение сделано для регулярных рейсов Москва — Лондон, Москва — Нью-Йорк, Москва — Абу-Даби, выполняемых через терминал F аэропорта Шереметьево, а также для чартерных рейсов, при условии перевозки в РФ российских граждан, в указанные страны — их граждан.