Приостанавливает работу музей-заповедник "Сталинградская битва", сообщает пресс-служба музейного комплекса.

"С 18 марта до 10 апреля Музей-заповедник "Сталинградская битва" приостанавливает допуск посетителей на свои объекты: музей-панораму "Сталинградская битва ", музей "Память ", Мемориально-исторический музей", — говорится в сообщении.

В Волгоградской областной филармонии агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что с 21 марта по 1 апреля все запланированные концерты переносятся на неопределенный срок.

"По программе 20 марта мы отыгрываем концерт "Киномузыка на органе", после чего уходим на вынужденные каникулы", — сказал собеседник агентства.

Показ репертуарных спектаклей приостанавливает до 10 апреля и театр "Царицынская опера", сообщили в пресс-службе учреждения.

"Пока распоряжение о запрете проведения культурно-досуговых мероприятий распространяется только на зрителей. Труппа театра продолжает работать в штатном режиме. О датах ближайших спектаклей будем заранее информировать зрителей в социальных сетях и на сайте", — сказал собеседник агентства.

Волгоградский театр юного зрителя отменяет спектакли "Рикки-Тикки-Тави" (19 марта), "Родион и дочь султана" (27 и 29 марта), а также торжественный вечер, посвященный 50-летию Волгоградского ТЮЗа (20 марта), сообщается на официальном сайте театра.

"Билеты можно вернуть по месту их приобретения или сохранить. Данные билеты будут действительны на любой спектакль в течение театрального сезона по предварительному бронированию в кассе театра", — говорится в сообщении.

В администрации волгоградского молодежного театра агентству сообщили, что с 18 марта отменяются все спектакли. Производится возврат денег за купленные билеты.

В концертном агентстве "Ветер перемен", которое организует концерты, спектакли и различные шоу в Волгограде, принято решение о переносе ряда концертов с марта на май и июнь 2020 года.

"Гонорары отосланы, залы оплачены, поэтому ни о какой отмене речи не идет. Переносится выступление группы UDO (с 7 апреля на 26 мая 2020 года), группы "Чайф" (с 1 апреля на 1 июня 2020 года). Сейчас определяется дата концерта группы "Сурганова и оркестр", который должен был пройти 25 марта", — сообщили агентству организаторы концертов.

В свою очередь на сайте волгоградского цирка сообщается об отмене представлений на неопределенный срок. В том числе останавливается продажа билетов на новую программу.

В администрации кинотеатра "Cinema5" агентству сообщили о переносе премьер некоторых фильмов. Однако кинотеатр продолжит работу со старой программой.

"Сеть наших кинотеатров по стране продолжает работать в штатном режиме. Для безопасности гостей мы усилили меры профилактики, проводим обязательную обработку ручек кресел и проветриваем залы. Со дня на день приедут бактерицидные облучатели, которые мы разместим в каждом зале. Также на входе в зал будут установлены дозаторы для дезинфекции рук", — пояснил собеседник агентства.

Для индивидуального посещения продолжит работать Волгоградский музей изобразительных искусств им. Ильи Машкова.

"В музее отменяются все массовые мероприятия с участием экскурсионных групп. Однако экспозиция работает в штатном режиме", — сообщает пресс-служба музея.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ввел на территории региона с 16 марта режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На время действия режима рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок выставочные проекты, экскурсии, спектакли, конкурсы, спортивные соревнования. В настоящее время на территории региона не зафиксированы официально подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией.