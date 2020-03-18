"По информации, полученной посольством Белоруссии в России от российских компетентных органов, для граждан Белоруссии, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево. Обращаем внимание, что для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов", — отметили в дипмиссии.

Согласно постановлению правительства России, с 00.00 18 марта запрещается въезд на территорию РФ иностранцев, в том числе граждан Белоруссии. Вместе с тем, иностранцам разрешен транзит через аэропорты.