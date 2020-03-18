Рейсы в Каир будут отменены с 22 по 31 марта, в Бейрут — с 18 по 29 марта.

Также, согласно сообщению, с 23 марта по 30 апреля "Аэрофлот" перестанет летать в Будапешт (Венгрия).

С учетом ранее приостановленных рейсов маршрутная карта компании в Европу сужается до рейсов в Брюссель (Бельгия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция).

Кроме того, до 30 апреля "Аэрофлот" сократит частоты рейсов в Минск и Ереван.