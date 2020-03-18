"Ростуризм уведомляет туроператоров, имеющих финансовое обеспечение ответственности туроператора в виде договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта с ООО "ИНКОР Страхование", о необходимости в срок не позднее 45 календарных дней представить в Ростуризм документ, подтверждающий наличие надлежащего финансового обеспечения ответственности туроператора", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ростуризм напоминает, что непредоставление надлежащего финансового обеспечения ответственности в указанный срок является основанием для исключения сведений о туроператоре из единого федерального реестра.

Как следует из данных реестра, договоры о страховании гражданской ответственности с компанией "ИНКОР Страхование" заключили 55 туркомпаний.

Банк России 15 марта отозвал у ООО "ИНКОР страхование" лицензии на добровольное личное страхование и страхование имущества, так как компания нарушила "перечень разрешенных для инвестирования активов и порядок инвестирования собственных средств". Как заявлял регулятор в своем решении, оно означает для компании "прекращение страховой деятельности".

Согласно данным ЦБ РФ за 2019 год, "ИНКОР страхование" занимала 94-е место среди российских страховщиков по объему премий.