Новые правила проезда граждан России по территории Литвы на транзитных поездах из Калининграда и обратно вводятся с 19 марта 2020 года на неопределенное время в связи с коронавирусом.

Так, новым требованием вводится ограничение числа пассажиров в поезде, не более 100 человек и не более двух человек в купе или плацкарте. Для организованных групп более 10 человек проезд запрещен. Транзит разрешается только на основании упрощенного проездного железнодорожного документа (УПД-ЖД), даже для тех граждан РФ, что имеют шенгенскую визу.

В транзитном поезде не будет дипломатов Литвы, поэтому россиянам придется заполнять подробную анкету в электронном виде на сайте, распечатать её и подписать. Заполненную анкету будет необходимо отдать персоналу поезда, который по прибытии поезда в Москву, Калининград или Санкт-Петербург передаст эти анкеты представителям посольства Литовской республики в России. На этом же сайте людям надо будет получить копию УПД-ЖД, распечатать, а затем предъявить пограничникам Литвы при перенесении границы.

"Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, Литовская республика предлагает гражданам РФ в период карантина воздержаться от не необходимых поездок железнодорожным транспортом в/из Калининградскую область", — пресс-служба цитирует МИД Литвы.

Как сообщалось, для граждан РФ железнодорожный транзит пассажирских поездов ранее проходил на основании УПД-ЖД, которое выдавались литовскими дипломатами непосредственно в поездах, а также шенгенских виз.

По состоянию на 18 марта, в Калининграде выявлено пять случаев коронавируса. Три из них "привезены" из Германии и Польши, еще два — люди заразились уже от этих заболевших.

В настоящее время Калининградская область оказалась изолирована от Литвы и Польши, границы с которыми закрыты с двух сторон. При этом движение пассажирских транзитных поездов через Литву не остановлено. Открыто и воздушное сообщение между Калининградом и другими городами России.