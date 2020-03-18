Курс евро в 15:37 мск составил 87,1575 руб./$1, прибавив 4,26 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 79,39 руб./EUR1 — плюс 3,95 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,09 рубля — до 82,89 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует сильное падение к доллару и евро на торгах среды в условиях резко негативного внешнего фона и очередного обвала цен на нефть. Еще одним фактором, поспособствовавшим падению котировок рубля, стало решение правительства РФ закрыть границы на въезд иностранных граждан из-за эпидемии коронавируса. Ограничения будут действовать с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 г.

К 15:45 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent снижались на лондонской бирже ICE Futures на 4,52% к уровню закрытия и торговались у отметки $27,4 за баррель. Фьючерсы на май на WTI опустились к этому времени в Нью-Йорке на 8,2% — до $25,09 за баррель.