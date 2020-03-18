"С четверга и ориентировочно до 10 апреля все учреждения культуры прекращают свою деятельность. Исключение сделано для библиотек, музыкальных школ и клубов. Библиотеки продолжат работу по выдаче книг, а в школах искусств вводится свободное посещение", — говорится в сообщении.

В то же время, по решению властей, районные клубы и дома культуры будут работать, поскольку чаще всего они являются единственными очагами культуры на территории, отмечает министерство.

"Массовые мероприятия проводить запрещается, а вот кружки и секции могут продолжать функционировать, поскольку в них занимается ограниченное число участников", — поясняется в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе Минкультуры агентству "Интерфакс-Урал" пояснили, что сотрудники учреждений будут получать зарплату в течение всего периода временного простоя.

"Бюджетные средства учреждениям культуры перечисляются в зависимости от выполнения планов их работы. В сложившейся ситуации этот фактор не будет учитываться", — сказал сотрудник пресс-службы.

Также, по его информации, Минкультуры решает вопрос о возможности компенсации внебюджетных убытков, связанных с потерями после возврата зрителям денег за проданные билеты, отменой гастрольных спектаклей и концертов.

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой распространения эпидемии нового коронавируса в регионе с четверга по 10 апреля вводится режим повышенной готовности. Отменяются массовые культурные и спортивные мероприятия, а также досуговые мероприятия с участием свыше 50 человек.