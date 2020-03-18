"Авиакомпания сокращает количество рейсов маршрутной сети по причинам, связанным с ограничениями на передвижение пассажиров из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. В связи с этим мы временно приостанавливаем выполнение перелетов по маршруту Сингапур – Москва – Сингапур с 22 марта 2020 до 30 апреля 2020 года. Последний рейс из Москвы в Сингапур будет выполнен 21 марта", — рассказали в Singapore Airlines.

Как отметили в авиакомпании, пассажирам отмененных рейсов с датой вылета до 30 апреля предлагается перебронировать билеты без штрафов на даты с вылетом не позднее 31 марта 2021 года с сохранением первоначальных пунктов отправления и назначения и класса обслуживания. Также возможно выбрать рейсы с вылетом не позднее 31 марта 2021 года, но с измененным маршрутом или вернуть деньги в полном объеме за неиспользованный авиабилет.

"Пассажирам, которые частично использовали авиабилет, с датой обратного вылета 23-24 марта SQ362 Сингапур – Москва, будет предложена возможность переоформления обратного вылета на рейсы других авиакомпаний без доплат, либо возмещение стоимости за неиспользованный обратный сегмент без взимания штрафов. Если обратный перелет запланирован после 24 марта, пассажирам будет предложена возможность возмещения стоимости за неиспользованный обратный сегмент без взимания штрафов за возврат", — заключили в пресс-службе.

Авиакомпания Singapore Airlines является единственной, которая в настоящее время выполняет прямые рейсы между Москвой и Сингапуром.