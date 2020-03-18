При этом в БЖД напомнили, что в соответствии с распоряжением правительства РФ с 18 марта по 1 мая временно ограничен въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан Белоруссии. Из Российской Федерации в Белоруссию белорусские граждане могут следовать международными пассажирскими поездами без ограничений.

Кроме того, сославшись на распоряжение правительства РФ и уведомление ОАО "РЖД", в пресс-центре сообщили, что до снятия ограничений из обращения с 20 марта отменяется поезд №64/63 Минск-Новосибирск, с 22 марта — поезда №308/307 Барановичи-Саратов, №390/389 Минск-Анапа, №236/237 Минск-Москва-Минск, №221/222 Брест-Москва и Минск-Москва.

Кроме того, с 23 марта отменяются поезда №66/65 Минск-Мурманск, №76/75 Гомель-Москва, №302/301 Минск-Адлер, №104/103 Брест-Новосибирск, №150/149 Минск-Минеральные Воды, №328/327 Минск-Казань, №134/133 Минск-Архангельск.

"Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов в сообщении Беларусь-Россия и порядке возврата проездных документов будет сообщено дополнительно", — добавили там.