"Нам жаль сообщать об этом, но мы вынуждены отменить Гластонбери 2020. Билеты на этот год будут действительны в следующем", — говорится на сайте фестиваля.

Фестиваль должен был пройти 24-28 июня и стать юбилейным, 50-м, по счету. На нем были запланированы выступления музыкантов Пола Маккартни, Тейлор Свифт, Кендрика Ламара, а также Ланы Дель Рей и Дуа Липы.

На фестиваль уже распродали 135 тыс. билетов, их владельцам пообещали либо вернуть деньги, либо гарантировать посещение концерта в 2021 году.

Гластонбери — крупнейший по числу зрителей музыкальный фестиваль Великобритании. В 2019 году организаторы также продали на него 135 тыс. билетов, их раскупили за полчаса.