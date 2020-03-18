"В Москве зафиксировано 30 новых случаев коронавируса. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 86 случаев заболевания. Большинство заболевших прилетели из европейских стран. Трое пациентов вернулись в Москву теми же рейсами, что и ранее заболевшие. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов", — заявили в оперштабе журналистам в среду.

По словам собеседника агентства, 25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще четверо госпитализированы в ИКБ №2, среди них — один ребенок.

"Еще один ребенок находится в больнице им. Башляевой",- сказали в штабе.

Там отметили, что установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта.

"11 из них госпитализированы в больницу в Коммунарке. Один контактировавший с заболевшим находится в больнице в Краснодаре. Еще 16 человек находятся в режиме самоизоляции на дому. Семь человек изолированы на дому в Московской области. Они уже находятся под медицинским наблюдением",- сказал собеседник агентства.

В штабе уточнили, что заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: SU 2481 Неаполь — Москва 8 марта, S7 3618 Неаполь — Москва 7 марта, SU 2639 Мадрид — Москва 9 марта, SU 2515 Барселона — Москва 10 марта, SU 2613 Милан — Москва 10 марта, DP 804 Милан — Москва 8 марта, SU 2639 Барселона — Москва 10 марта, S7 3556 Мюнхен — Москва 11 марта, SU 2415 Милан — Москва 12 марта, SU 2377 Лион — Москва 9 марта, SU 2375 Ницца — Москва 9 марта, SU 2595 Мюнхен — Москва 8 марта, SU 2483 Верона — Москва 7 марта, S7 3584 Верона — Москва 7 марта, SU 2409 Рим — Москва 13 марта, SU 2329 Мюнхен — Москва 7 марта.