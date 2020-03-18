"В связи со сложной и непредсказуемой ситуацией с коронавирусом в мире, планируемыми масштабными ограничительными мерами в Москве и России, а также с введением властями Вьетнама ограничений в отношение всех иностранных граждан, прилетающих во Вьетнам, мы совместно с Vietnam Airlines приняли решение о временной приостановке своей полетной программы из Москвы в Нячанг, начиная с 19 марта 2020 года", — рассказали в Vinpearl Travel.

Как отметили в пресс-службе туроператора, для всех своих туристов, находящихся в настоящее время на отдыхе в Нячанге, 19 марта будет организован вывозной рейс.

"В качестве компенсации за форс-мажорный срыв отпуска мы предлагаем гала-ужин в одном из отелей в Нячанге в среду или возврат денег в полном объеме тем туристам, чей отдых был прерван", — подчеркнули в компании.

Всем пассажирам, купившим авиабилеты на рейсы Нячанг – Москва с вылетами 22 и 26 марта, туроператор предлагает изменить дату вылета на 19 марта или вернуть деньги.

"После снятия всех ограничительных мер властями РФ и Вьетнама и стабилизации ситуации, мы возобновим полетную программу в прежнем объеме", — заключили в Vinpearl Travel.

Туроператор Vinpearl Travel, который является частью вьетнамского холдинга Vingroup, начал работу в России в начале 2020 года. Основные направления деятельности – продажа туров во Вьетнам, работа в качестве принимающей авиакомпании.