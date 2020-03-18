"В туркомпаниях говорят о росте спроса на Сочи в этом году на 10-15%. И даже на этой неделе некоторые из них отмечали рост продаж по сравнению с предыдущей. Но параллельно часть туристов начали отказываться от туров на летний сезон, забронированных в январе-феврале. Сейчас процент аннуляций составляет около 5%, некоторые переносят туры на осень", — сообщила она.

По словам эксперта, у туристов стала нарастать неуверенность, что им удастся реализовать свои летние планы. "Сейчас внутренний туризм не выглядит островком стабильности. Если паника будет нарастать, люди предпочтут вкладываться не в отдых, а в макароны и гречку", — сказала Тюрина.

Особенно заметны аннуляции в сегменте корпоративных поездок – выездных деловых мероприятий и отдыха, которые крупные компании организуют для своих сотрудников. По данным РСТ, из-за коронавируса отменилось и перенеслось до 80% уже запланированных корпоративных выездных мероприятий (тимбилдингов, конференций и других).

В пресс-службе туроператора "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что спрос на туры в Сочи стабильный. "Туры в Сочи и на курорты Краснодарского края продаются неплохо, но всплеска особого мы не наблюдаем, есть единичные аннуляции, они не превышают средние показатели по рынку", — добавили в компании.

У других экспертов туррынка, опрошенных порталом "Интерфакс-Туризм", есть опасения, что из-за настоятельных рекомендаций региональных властей не покидать пределы своего города, области или региона, как например, это сделано на Урале и в Татарстане, в ближайшее время проявится снижение спроса на любые поездки.