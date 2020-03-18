"Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на возвращение российских граждан самолетами российских авиакомпаний", — сказал журналистам представитель посольства.

Он отметил, что "черногорской стороне переданы предоставленные авиакомпаниями списки граждан, имеющих на руках авиабилеты для возвращения в Россию".

"Надеемся на оперативное согласование сроков. При этом понимаем, что страна живет в условиях чрезвычайных мер", — заявили в российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что российские дипломаты "находятся в постоянном контакте с черногорскими властями и работают над разрешением ситуации с отправкой на родину российских туристов, которые ввиду введенного в стране запрета на международное авиасообщение испытывают трудности с возвращением".

"Сотрудники посольства находятся в аэропорту города Тиват для содействия в решении проблем российских граждан, оказавшихся в Черногории, обеспечения водой и предметами первой необходимости", — заявил представитель посольства.

Он также сообщил, что российские дипломаты находятся в контакте в черногорским министерском здравоохранения и муниципальными властями для разрешения ситуации с россиянином, у которого имеются проблемы со здоровьем.