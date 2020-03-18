"Въезд в ЕС и Шенгенскую зону временно невозможен для граждан большинства стран, не входящих в Евросоюз. Исключение — Великобритания, которая недавно вышла из состава ЕС", — напоминает издание.

Как уточняет Forbes, въезд и транзит через Евросоюз отныне возможен только при наличии серьезных оснований, которым не является туризм. "Чем меньше поездок, тем больше шансов сдержать коронавирус", — цитирует издание председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В частности, о полной изоляции объявили Италия и Франция, которых эпидемия коронавируса поразила сильнее всего. В Италии по состоянию на 18 марта уже 31,5 тыс. заболевших (умерло 2,5 тыс.), во Франции — 7,7 тыс. (скончалось 148 человек). Жесткие меры в этих странах приняты на 15 дней с возможностью продления.

"Несмотря на то, что внешние границы ЕС закрыты, большинство внутренних границ между странами открыты. Перемещение людей разрешено, но на границах проверяют состояние здоровья", — пишет Forbes.

Но некоторые страны закрыли и внутренние границы, что создало огромные очереди и неразбериху. Особенно тяжелая ситуация сложилась на границе Чехии, которая объявила о закрытии 16 марта.

"Иностранным туристам, у которых на руках все еще есть билеты в страны ЕС, стоит немедленно позаботиться об их возврате или обмене. Если авиакомпания отменила рейсы, скорее всего, вы получите возмещение. Также перевозчик обязан предложить альтернативные варианты полетов", — заключает издание.