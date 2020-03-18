Часто туристы покупают страховку строго под даты поездки. Если страховой случай произойдет после окончания срока действия полиса, а застрахованный все еще будет находиться за границей из-за отмены рейса, страховщик не будет покрывать расходы на оказание медпомощи, сказала "Интерфаксу" руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров ВСС Юлия Алчеева.

"Виноватых сложно искать, если полис был ограничен сроками поездки и страховой случай произошел за пределами этого срока. То, что отменили рейс — это форс-мажор. Нужно оплачивать лечение самостоятельно в этом случае и пытаться вернуться в Россию. К примеру, из Франции, если не удастся запустить регулярные рейсы "Аэрофлота" для вывоза наших граждан, людей будет вывозить МЧС", — рассказала Алчеева.

Что касается клиентов страховщиков, у которых было плановое лечение за границей, то в ситуации карантина европейские больницы с высокой вероятностью будут выписывать всех, кто находится в удовлетворительном состоянии.

"Наверное, МЧС будет контролировать эвакуацию граждан российских. Будут вывозить всех и больных, и здоровых. Гражданам в этом случае важно отслеживать все новости, которые МИД распространяет, — считает Алчеева — У них в день на официальном сайте по несколько новостей для граждан, которые находятся в той или иной точке мира. Я бы советовала всем тем, кто находится за рубежом, отслеживать свою страну, потому что эвакуация может быть однократной".

В последние дни страховые компании отмечают всплеск спроса на страховки ВЗР в такие страны, как Вьетнам, Арабские Эмираты, Тунис. Однако ситуация меняется каждый час и эти страны также закрывают въезд и отменяют выдачу виз.

Как сообщалось ранее, большинство российских компаний в связи с распространением коронавируса временно отменили все ранее запланированные командировки, включая по России.

По оценке Ростуризма, в настоящий момент число организованных российских туристов за рубежом составляет 100 тыс. человек, большинство из них находятся в странах Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Турции. Из того небольшого количества стран, которые не закрыты в связи с распространением коронавируса, туристы возвращаются планово, в соответствии с купленными билетами.