"Критическая ситуация сейчас действительно с Черногорией. Авиаперевозчики российские предоставили все возможности, в первую очередь, это самолеты", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По ее словам, три борта уже давно были готовы, чтобы начать вывозить российских граждан. "Но несмотря на то, что готовы авиаперевозчики, документы все российской стороной оформлены, до сих пор нет разрешения от Черногории на совершение этих рейсов", — сказала она.

Захарова отметила, что "Черногория увязывает выдачу разрешений российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы Российская Федерация взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России, и по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории".

"При это обеспечить информирование, сбор и решение организационных вопросов со своими гражданами Черногория также не способна. Действительно, квалифицируем это как беспрецедентную некооперабельность и нежелание вникнуть в суть гуманитарных проблем черногорской стороной", — заявила официальный представитель МИД РФ.