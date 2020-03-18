"Это вопрос не разрешения ситуации, это вопрос постоянной работы. Эта ситуация не разрешится ни завтра, ни сегодня, ни послезавтра, потому что большое количество россиян находится за рубежом, на всех континентах, по различным причинам", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Она отметила, что и решение их проблем — это "вопрос не одного и не двух дней".

По словам официального представителя МИД, в координационный штаб за сутки поступило уже около двух тысяч обращений от российских граждан за рубежом.

Захарова сообщила, что в странах, где в рамках борьбы с распространением коронавируса закрыты границы, передвижение или авиасообщение, большое количество россиян находится в ожидании возвращения на родину. Критическая ситуация сложилась в Черногории, также отдельная работа ведётся с Филиппинами, вопрос вывоза граждан оттуда рассматривается в Москве, непростая ситуация в Молдавии и Латинской Америке.