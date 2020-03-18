Полетная программа будет скорректирована в связи с запретом правительства РФ на въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию России, а также с запретом на въезд иностранцев в страны СНГ.

По информации авиакомпании, начиная с 17 марта отменяются рейсы из Уфы, Казани, Краснодара, Челябинска, Домодедово, Нижневартовска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары в Ереван, Ходжент, Душанбе, Куляб, Бишкек, Ош, Баку и в обратном направлении.

Остаются в расписании рейсы из Санкт-Петербурга в Душанбе и в обратном направлении с частотой один раз в неделю. Остальные частоты отменены с 18 марта.

В расписании также остаются рейсы из московского Жуковского в Ходжент, Душанбе, Бишкек с частотой 2 раза в неделю. Остальные частоты отменены с 17 марта.

Помимо этого, остаются в расписании рейсы из Екатеринбурга в Ереван, Ходжент, Душанбе, Бишкек, Ош и в обратном направлении с частотой один раз в неделю. Остальные частоты отменены с 17 марта.