Согласно сообщению, допуск в мавзолей и к некрополю не будет осуществляться "в связи с производством профилактических работ".

О сроках окончания работ будет сообщено отдельно, уточняет ФСО. В ЦОС ФСО от дальнейших комментариев воздержались.

Между тем, по информации "Интерфаксу", закрыть мавзолей решено в рамках профилактических мероприятий, проводимых в столице в связи с коронавирусной инфекцией

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, определенные профилактические работы в мавзолее в это время планируются.

Плановая профилактика в мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз такие профилактические работы были проведены с 18 февраля по 16 апреля 2019 года.

Характер работ не уточняется, однако известно, что в 2017 году они были связаны, в частности, с обеспечением сохранности забальзамированного тела В.И.Ленина. С забальзамированным телом Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений. Параллельно в мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры.