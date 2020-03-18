Как сообщила в среду пресс-служба правительства, премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФНС обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков из отраслей туризма и авиаперевозок. Минфин до 20 марта должен будет внести в правительство необходимый для налоговых каникул проект федерального закона.

Минэкономразвития до 1 апреля должно внести в правительство проект федерального закона, обеспечивающий возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве. Речь идет именно об авиакомпаниях и туристической отрасли, пояснили в пресс-службе правительства. Также министерству предписано ускорить согласование и внесение в правительство проекта федерального закона, вводящего процедуру реструктуризации долгов организаций.