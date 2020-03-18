"К сожалению, мы вынуждены приостановить прием посетителей в наших музеях на Куликовом поле и в филиале "Тульские древности", но работу свою продолжим (в онлайн-режиме-ИФ) и будем сообщать о ней, как и прежде. Также не перестаем общаться с аудиторией в социальных сетях", — сказала Котикова.

Аналогичное решение приняло госучреждение "Тульский историко-краеведческий и художественный музей", куда входят 14 музеев, в том числе "Тульский кремль", музей изобразительных искусств, "Тульские самовары" и др.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, музеи нашего объединения приостанавливают допуск посетителей. Будьте здоровы", — говорится в сообщении.