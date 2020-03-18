"Плановый показатель курортного сбора на 2020 год составляет 267 млн рублей. За счет собранных средств будут благоустроены мемориальный комплекс "Журавли", сквер при памятнике Ходжаеву, городская площадь в Кисловодске. В Ессентуках будут проведены работы по благоустройству лечебного парка. В Пятигорске запланировано завершение ремонта поющего фонтана. В Железноводске — благоустройство нижних терренкуров Курортного парка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в минувшем году за счет собранных средств были произведены работы по совершенствованию курортной инфраструктуры.

Так, в Ессентуках благоустроена партерная группа у парка "Курортный", отдельные территории на объектах парка, а также комплекс Верхних минеральных ванн. В Железноводске проведены работы по ремонту терренкура, благоустроена территория в рамках ремонта Нижней каскадной лестницы. В Пятигорске благоустроен парк "Цветник", отремонтирован тротуар по улице Лермонтова, фонтаны "Лягушки", "Счастливый улов". В Кисловодске проведены работы по благоустройству пешеходных зон улиц Коминтерна и Урицкого, скверов при памятниках Ксении Ге и Тюленеву на Курортном бульваре.

Пресс-служба также добавила, что туристический поток в Ставропольский край в 2019 году составил более 1,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на Ставрополье собрали больше средств курортного сбора, чем было запланировано: получено 292,5 млн рублей, тогда как планировалось собрать чуть менее 250 млн рублей.

Также сообщалось, что в минувшем году турпоток в Ставропольский край вырос не менее, чем на 6,7%, в курортные города края — на 9,1%.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года в соответствии с законом "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Эксперимент продлится до конца 2022 года.