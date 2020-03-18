"Чрезвычайная ситуация требует от нас решительного пересмотра перечня услуг, предоставляемых генеральным консульством. Начиная с завтрашнего дня мы приостанавливаем оформление виз. Все заявители смогут обращаться в визовые центры VMS только за паспортами с уже проставленными визами. При этом из-за сокращения числа дежурных сотрудников выдача паспортов может быть задержана", — говорится в сообщении дипмиссии.

Также Генконсульство отмечает, что прекратило предоставление всех консульских услуг гражданам Италии. Сохраняется только срочное оформление проездных документов и помощь в экстренных ситуациях.