"Минтрансу России обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории РФ на территорию Великобритании, США, ОАЭ и в обратном направлении", — говорится в поручении

Исключение будет сделано для регулярных рейсов Москва — Лондон, Москва — Нью-Йорк, Москва — Абу-Даби, выполняемых через терминал F аэропорта Шереметьево, а также чартерных рейсов, при условии перевозки в РФ российских граждан, в указанные страны — их граждан.

Росавиация должна проинформировать авиакомпании "и иные заинтересованные стороны" о временном ограничении в течение суток.

Регулярные рейсы между РФ и США в настоящее время выполняет только "Аэрофлот", который летает из "Шереметьево" по четырем направления: в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон.

Лондон — единственный город Великобритании, куда летают российские авиакомпании. Из Шереметьево рейсы туда выполняют "Аэрофлот" и British Airways. Из Домодедово в Лондон летают S7 и "Уральские авиалинии", во Внуково обслуживаются рейсы Wizz Air UK.

ОАЭ является популярным курортным направлением у россиян. Ряд авиакомпаний, в том числе иностранных, летают в Дубай (в том числе Emirates), Абу-Даби и Шарджу.