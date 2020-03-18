"Вирус может оставаться жизнеспособным и заразным в форме взвешенных частиц на протяжении нескольких часов, а на поверхностях — до нескольких дней", — сообщает журнал.

В исследовании приняли участие специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, Принстонского университета, Калифорнийского университета и центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Для исследования ученые распыляли в воздухе и на поверхностях аэрозоль с Covid-19.

Они выяснили, что, попав в воздух, Covid-19 может сохранять жизнеспособность в течение трех часов.

На поверхностях из разных материалов вирус ведет себя по-разному. Так, дольше всего он держался на пластике и нержавеющей стали — до 72 часов. На картоне он в состоянии "выжить" не более 24 часов, а на медных поверхностях — максимум четыре часа.

Ученые сравнили вирус Covid-19 с его предшественником SARS-CoV-1, возникшим также в Китае в 2002 году. SARS-CoV-1 за 2002 и 2003 год переболели 8 тыс. человек, с 2004 года ни одного нового случая выявлено не было. Ученые обнаружили схожести в том, как распространяются оба вируса, и заявляют, что их исследование "предоставляет информацию, нужную для борьбы с пандемией".