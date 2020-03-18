"В связи с введением рядом государств ограничительных мер, связанных с въездом иностранных граждан на их территорию, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Белоруссии будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода", — сообщили в пресс-службе.

Для этого иностранцу необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации).

Как сообщалось, в июле 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил срок безвизового пребывания иностранцев до 30 дней при условии их въезда в республику через национальный аэропорт "Минск". Для граждан ряда стран, с которыми у Белоруссии установлен безвизовый режим, разрешенный срок пребывания в республике составляет до 90 дней в году при наличии регистрации в органах МВД (за исключением некоторых стран).