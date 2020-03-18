"Правительство окажет дополнительную поддержку учреждениям культуры и спорта из-за сокращения мероприятий", — написал глава Минэкономразвития Максим Решетников в своем Instagram. Это один из пунктов плана стабилизации экономики в условиях коронавируса, выработанный правительством, в который также входит особый порядок оплаты больничных листов для находящихся на карантине, "зеленый коридор" для закупок товаров первой необходимости и регулярный мониторинг их запасов, дистанционную продажу некоторых видов лекарств, отсрочка по налоговым платежам для туризма и авиаперевозок, мораторий на проверки МСП и др.

"Отслеживаем ситуацию в отраслях. Остаемся на связи с бизнесом", — написал министр, предложив "идеи по донастройке" антикризисного плана правительства выдвигать через его Instagram.