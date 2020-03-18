"Сейчас проводим работу по установлению и поддержанию контакта со всеми российскими туристами, находящимися на территории Республики Перу. На данный момент в стране около 116 путешественников из РФ. Цифра постоянно обновляется", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что оказывают россиянам необходимое содействие, а "варианты решения вопроса об их возвращении из Перу изучаются". На сайт дипмиссии 17 марта также был добавлен раздел "Рекомендации о проживании росграждан на территории Перу в период ЧС".

Всего в стране подтверждено 117 случаев коронавируса.