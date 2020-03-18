Uber отметил на своей странице в Twitter, что опция UberPool (когда в автомобиль садятся несколько попутчиков) не будет доступна в США, Канаде, Лондоне и Париже. Lyft, в свою очередь, сообщил на своем сайте, что услуга не будет предоставляться на всех рынках присутствия компании.

Помимо этого, в своем приложении Uber просит пользователей совершать поездки, только если они действительно необходимы.

Организации, представляющие интересы водителей, жаловались на необходимость перевозить одновременно нескольких попутчиков, в то время как все больше людей старается избегать контактов из-за распространения заболевания, пишет MarketWatch.

"Сейчас никто не должен ездить в машине с незнакомцами. Мы благодарны Uber и Lyft за то, что они прислушались к опасениям водителей и поставили на первое место здоровье жителей", — сказала представитель ассоциации водителей Нью-Йорка The Independent Drivers Guild Мойра Мунц.

Отказ от услуги совместных поездок не будет иметь серьезного влияния на финансовые показатели компаний, поскольку такие поездки способствуют росту выручки, но сокращают прибыльность, отмечает MarketWatch.

"Это был умный и заблаговременный шаг со стороны Uber и Lyft — ограничить социальные контакты и принять решение за потребителей", — считает аналитик Wedbush Дэниел Ивс.