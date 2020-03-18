"Значительное количество туристов по всему миру обращается в Ростуризм для решения проблем, связанных с возвращением в Россию. Ситуации, которые возникают у нас каждый день в связи с новыми ограничительными мерами, мы решаем в индивидуальном порядке в координации с Росавиацией, Минтрансом, МИД РФ и туроператорами. Ростуризм организовал круглосуточную горячую линию, на которую ежедневно поступает и обрабатывается несколько тысяч звонков", — отметили в ведомстве.

Ранее Ростуризм сообщил, что в зарубежных странах сейчас находятся около 100 тысяч организованных российских туристов.

"С учетом значительного количества звонков от туристов в настоящее время ведется работа по увеличению количества линий и их сотрудников", — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, российские туристы из-за вводимых многими странами карантинных мер не могут вернуться в Россию. Особенно много туристов оказались в странах Европы, Карибского бассейна, Юго-Восточной-Азии.